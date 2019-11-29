Проект реставрации фасадов домонгольской церкви в Старой Ладоге разработает фирма из Ярославля

ООО "Агентство строительной экспертизы" стало победителем электронного аукциона на право проведения этой работы.

Проектную документацию для реставрации фасадов одной из древнейших сохранившихся до нашего времени церквей Севера России – Георгиевской в Старой Ладоге – разработает ООО "Агентство строительной экспертизы" из Ярославля.

Эта компания стала победителем закупки комитета государственного заказа Ленинградской области, в рамках которой был проведен аукцион.

Всего в нем участвовало 5 компаний: кроме победителя - три из Петербурга и одна из Вологды. Среди участников было ООО "М.Г. Прайват Реконстракшн", которое, как сообщало Piter.tv, стало победителем конкурса на разработку проекта реставрации бывшей кирхи св. св. Марии Магдалины в Приморске (Выборгский район).

Это ООО предложило выполнить проект для церкви св. Георгия за 3,051 млн рублей, а ООО "Агентство строительной экспертизы" - за 3,019 млн рублей. В сложившейся ситуации, с учетом всех обстоятельств, в частности, того, что ценовые предложения других компаний были еще выше, комиссия остановила на предложении компании из Ярославля. Данных о заключении контракта пока нет.

Это ООО, согласно открытым данным, было создано еще в 2008 году, специализируется на обследовании зданий, имеет опыт работы с памятниками архитектуры. Занималось, к примеру, келейным корпусом Рождественского монастыря в Ростове Великом.

Отметим: начальная цена закупки составляла для церкви св. Георгия составляла 6,29 млн рублей.

Этот небольшой (площадь менее 100 квадратных метров) одноглавый каменный храм был построен до монгольского ига, в 70-х годах 12-го века. Стоит на валунном фундаменте в Старой Ладоге, которая, если верить летописям, была первой резиденцией легендарного Рюрика.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге завершилась реставрация библиотеки Колобовых.

Фото: Википедия