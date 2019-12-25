Проект реставрации кирхи св. Марии Магдалины в Приморске, вероятно, разработает "М.Г. Прайват Реконстракшн"

Эта компания из Петербурга стала победителем соответствующего конкурса.

Проект реставрации бывшей кирхи св. св. Марии Магдалины в Приморске (Выборгский район), как ожидается, разработает ООО "М.Г. Прайват Реконстракшн". Эта компания стала победителем конкурса закупки, проведенной комитетом государственного заказа Ленинградской области.

Всего в конкурсе участвовало 6 компаний. Пять петербургских и одна – из Подмосковья.

ООО "М.Г. Прайват Реконстракшн" предложила провести работы за 16,94 млн рублей. ООО "Строй эксперт", - заявке этой фирмы был присвоен 2-й номер, - запросила за создание проекта 17,4 млн рублей. В итоге, решение было принято в пользу первого участника. Но пока данных о подписании с ним контракта нет.

Между тем, начальная (максимальная) цена закупки составляла 20 млн рублей. Таким образом, конкурс дал возможность сэкономить более 3 млн рублей.

Как отмечается на сайте ООО "М.Г. Прайват Реконстракшн", эта компания специализируется на проектировании и выполнении работ в области реставрации, реконструкции объектов культурного наследия, на рынке она – с 2013 года.

Среди реализованных проектов – работы с "Копорской крепостью".

Кирха в приходе Койвисто была построена в 1904 году в стиле романтизма архитектором Йозефом Стенбеком. Если верить Википедии, то ее посещал последний император Российской Империи.

Все ее здание сложено из гранита красноватого оттенка. Высота башни - 50 метров до креста. Кирха признана объектом культурного наследия регионального значения.

Сейчас здесь находится Приморский краеведческий музей.

Проект должен предусматривать реставрацию фасадов, крыши, воссоздание утраченных элементов интерьеров, отделки. Будет рассмотрена возможность восстановления на балконе 31-регистрового органа, пропавшего в период советско-финской войны 1939-1940 годов.

Как сообщало ранее Piter.tv, определен подрядчик строительства нового здания школы на улице Ольги Форш в Петербурге.

Фото: primorskmuseum.ru