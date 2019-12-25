В Ленобласти будет разработан проект реставрации кирхи св. Марии Магдалины в Приморске

На это выделяется 20 млн рублей.

В Ленинградской области будет разработан проект реставрации бывшей кирхи св. Марии Магдалины в Приморске (Выборгский район). Соответствующую закупку разместил комитет государственного заказа региона.

На эти работы, которые, как ожидается, продлятся до 30 ноября следующего года, выделяется до 20 миллионов рублей.

Кирха в приходе Койвисто была построена в 1904 году в стиле романтизма архитектором Йозефом Стенбеком. Если верить Википедии, то ее посещал последний император Российской Империи.

Все ее здание сложено из гранита красноватого оттенка. Высота башни - 50 метров до креста. Кирха признана объектом культурного наследия регионального значения.

Сейчас здесь находится Приморский краеведческий музей.

Проект должен предсматривать реставрацию фасадов, крыши, воссоздание утраченных элементов интерьеров, отделки. Будет рассмотрена возможность восстановления на балконе 31-регистрового органа, пропавшего в период советско-финской войны 1939-1940 годов.

Заявки от фирм, желающих создать проект, принимаются до 26 ноября.

Как сообщало ранее Piter.tv, завершена реставрация главного здания Александринской больницы в Петербурге.

Фото: primorskmuseum.ru