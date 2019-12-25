Завершена реставрация главного здания Александринской больницы в Петербурге

В настоящее время там располагается располагается РНХИ имени профессора А.Л. Поленова.

Завершена реставрация главного здания Александринской больницы в центре Петербурга, расположенной в доме №12 по улице Маяковского. В настоящее время там располагается располагается РНХИ имени профессора А.Л. Поленова. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

В ходе реставрации в здании также была отремонтирована крыша, а у фундаментов появилась гидроизоляция. Фасады получили свой исторический охристый цвет. Всего из бюджета Петербурга на реставрацию и ремонт здания выделили 72,9 млн рублей.

Отметим, что здание стало одним из памятников регионального значения в 2017 году.

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Фото: пресс-служба КГИОП