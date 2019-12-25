Детский санаторий "Жемчужина" выплатит штраф за неисполнение требований КГИОП

Три года назад комитет поручил подготовить необходимую документацию по реставрации, которую так и не получил от учреждения.

Зеленогорский районный суд Петербурга оштрафовал детский туберкулезный санаторий "Жемчужина" на 100 тысяч рублей. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, учреждение не исполнило требования КГИОП.

Как выяснилось, расположенное на Пляжевой улице, 10Ю, в поселке Ушково здание является объектом культурного наследия, поэтому КГИОП систематически наблюдает за состоянием исторической "Дачи с территорией". В ходе недавней проверки установлено, что управляющий значимым зданием санаторий не подготовил проектную документацию по реставрации, которую потребовал разработать КГИОП в августе 2017 года. Задание, а вместе с ним и вышеуказанные работы так и не были выполнены в течение 36 месяцев.

Санаторию как юрлицу было хорошо известно о необходимости соблюдать требования комитета, однако меры предприняты не были.

Ранее мы рассказывали, что в Калининском районе Петербурга открыли новый гериатрический центр.

Фото: guzdtszh.kzdrav.gov.spb.ru