В Калининском районе Петербурга открыли новый гериатрический центр

В Калининском районе Петербурга ко Дню пожилого человека открыли новый гериатрический центр. Центр предназначен для реабилитации и уходу за пожилыми. Пансионат разместили в зданиях, раньше находившихся в заброшенном состояннии. Помещение отреставрированных конструкций пансионата занимает площадь 3000 кв/м² - это самый большой социальный объект в городе, возведенный в этом году.
На открытии центра присутствовали представители правительства Петербурга и глава Калининского района Василий Пониделко:
Наверное, и в районе, и в Петербурге – праздник! Появляются такие центры, что особенно символично, в день пожилого человека. Я, кстати, поздравляю всех пожилых петербуржцев.
Василий Пониделко, глава Калининского района Петербурга
В центре установлено современное диагностическое оборудование и зал для физической культуры. Также планируется и программа по обучению родственников специальному уходу за пожилыми на дому. Одновременно проживать в этом пансионате смогут сто человек.
Видео: Piter.TV
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