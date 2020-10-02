В Калининском районе Петербурга открыли новый гериатрический центр

Помещение площадью 3000 кв/м² оснащено современным оборудованием. В нем созданы все условия для комфортного проживания пожилых.

В Калининском районе Петербурга ко Дню пожилого человека открыли новый гериатрический центр. Центр предназначен для реабилитации и уходу за пожилыми. Пансионат разместили в зданиях, раньше находившихся в заброшенном состояннии. Помещение отреставрированных конструкций пансионата занимает площадь 3000 кв/м² - это самый большой социальный объект в городе, возведенный в этом году.

На открытии центра присутствовали представители правительства Петербурга и глава Калининского района Василий Пониделко:

Наверное, и в районе, и в Петербурге – праздник! Появляются такие центры, что особенно символично, в день пожилого человека. Я, кстати, поздравляю всех пожилых петербуржцев. Василий Пониделко, глава Калининского района Петербурга

В центре установлено современное диагностическое оборудование и зал для физической культуры. Также планируется и программа по обучению родственников специальному уходу за пожилыми на дому. Одновременно проживать в этом пансионате смогут сто человек.

Видео: Piter.TV