В Цветном городе открылась самая большая школа в квартале

На территории ЖК "Цветной город" открылась новая школа на 1375 мест. Она распахнула свои двери в День знаний.
Объект построили на Пейзажной улице, 20. Школа стала самой большой в квартале. Застройщиком выступила компания "ЛСР".
Здание состоит из 5 блоков, в которых размещены учебные кабинеты, актовый и спортивный залы, библиотека, столовая, медкабинет и 2 бассейна. Для учеников начальных классов и старших классов организованы отдельные входы. Школа оборудована для маломобильных граждан. Кроме того, в здании есть лифт, который может выдержать до 630 кг.
На прилегающий территории построили баскетбольную и волейбольную площадки, футбольное поле. Также есть зоны для отдыха и площадка для занятий легкой атлетикой.
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Видео: Telegram / Около Пейзажного парка
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