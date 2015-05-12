Губернатор проверил готовность школы №165 на Комендантском проспекте

Она примет учащихся 1 сентября.

В Петербурге до конца года собираются ввести 26 детских садов и 11 школ. На минувшей неделе один из объектов посетил губернатор Александр Беглов во время рабочего объезда Приморского района.

Градоначальник заглянул в школу №165 на территории ЖК "Чистое небо" на Комендантском проспекте, сообщил портал "Строительный Петербург". С 1 сентября туда пойдут 800 детей. При этом здание рассчитано на 1375 мест.

В школе будут два бассейна, хореографический, актовый, два спортивных зала, пришкольный стадион и площадки. Кроме того, учреждение договорилось о совместной работе с НМИЦ им. Алмазова, ОДК-Климов и Курчатовским институтом. Таким образом, школьники смогут попробовать себя в качестве лаборантов.

Фото: администрация Петербурга