Определен подрядчик строительства нового здания школы на улице Ольги Форш

Победителем конкурса стало АО "Монолитстрой".

Определен подрядчик для строительства нового здания школы в Калининском районе на улице Ольги Форш. Победителем конкурса соответствующей закупки комитета по госзаказу Петербурга стало АО "Монолитстрой".

"Признать победителем акционерное общество "Монолитстрой", - говорится в протоколе подведения итогов конкурса.

Начальная цена этой закупки составляла 897,7 млн рублей. "Монолитстрой" предложил реализовать проект за 897,66 млн рублей. Еще одно предложение сделало ООО "Сотэкс" , оно составило 897,7 млн рублей. С учетом этого, а также многих других факторов, комиссия остановилась на предложении первого участника.

Обе эти компании из Санкт-Петербурга. Что касается "Монолистроя", то, по открытым источникам, эта компания, как говорится, уже почтенная, зарегистрирована была в 2002 году. Строительство – основной вид ее деятельности.

Как сообщало ранее Piter.tv, предполагается, что строительство будет проходить в 2020-2022 годах.

Место строительства: участок, ограниченный с северо-востока – проспектом Просвещения, с юго-запада – улицей Учительской, с востока – Светлановским проспектом и с запада – улицей Ольги Форш. Первым этапом работ станет подготовка территории строительства, снос находящихся здесь зданий и сооружений.

Здание, согласно проекту, рассчитано на 550 школьников. Оно будет разноэтажное, со сложной в плане формой.

Фото: "Строительный Петербург"