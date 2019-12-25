На проект может быть выделено около 898 млн рублей.

В Калининском районе на улице Ольги Форш планируется построить новое здание школы. Соответствующую закупку разместил комитет по госзаказу Санкт-Петербурга.

По итогам ее открытого конкурса предполагается определить девелопера, который реализует проект.

На него из бюджета города может быть выделено около 898 млн рублей. Предполагается, что строительство будет проходить в 2020-2022 годах. Судя по разбивке затрат, основной объем работ придется на крайний, 2022 год.

Место строительства: участок, ограниченный с северо-востока – проспектом Просвещения, с юго-запада – улицей Учительской, с востока – Светлановским проспектом и с запада – улицей Ольги Форш. Первым этапом работ станет подготовка территории строительства, снос находящихся здесь зданий и сооружений.

Здание, согласно проекту, рассчитано на 550 школьников. Оно будет разноэтажное, со сложной в плане формой.

Заявки от компаний, желающих взяться за строительство, принимаются до 23 ноября.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Смольном выбрали нового подрядчика для работ на недостроенных корпусах ЖК "Скандинавия".

Фото: Pixabay.com