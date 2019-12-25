В Смольном выбрали нового подрядчика для работ на недостроенных корпусах ЖК "Скандинавия"

Строительство ЖК ведется с 1998 года.

Смольный привлек новых инвестора и подрядчика для завершения строительства двух недостроенных корпусов ЖК "Новая Скандинавия". Как рассказали в пресс-службе комитета по строительству, инвестором стало ЗАО "БФА-Девелопмент", застройщиком – ООО "ЗЕНИТ-Строй-Инвест".

Отмечается, что корпус 8-3 готов на 55%, в эксплуатацию его введут во втором квартале 2021 года. Корпус 9 не готов совсем, его рассчитывают ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2022 года. Петербургский комстрой искал возможность смены застройщика с июня прошлого года, поскольку предыдущий обанкротился.

ЖК "Новая Скандинавия" строится в Шувалово с 1998 года, проект передавали от ЗАО "Петербургстрой-Сканска" к АО "Озерки". Первую очередь клубного квартала ЖК сдали в 2006 году, а в 2014 году работы совсем замедлились и приостановились год спустя из-за отсутствия финансирования. В том же году недострой включили в реестр проблемных объектов города.

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Фото: Piter.TV