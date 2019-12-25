К лету 2022 года в Каменке построят новую школу

Строительство учреждения уже началось.

В микрорайоне Каменка на Комендантском проспекте в Петербурге началось строительство новой школы. Как рассказал портал "Строительный Петербург", учреждение рассчитано на 1375 учеников.

Отмечается, что район интенсивно развивается и застраивается жилыми домами, поэтому социальные объекты особенно востребованы. В бюджет города заложены деньги на строительство такой инфраструктуры. Подрядчиком работ выступило ООО "Норд-Строй", на строительной площадке уже установили пробные сваи и ведутся испытания на несущую способность. Школу планируется ввести в эксплуатацию в июне 2022 года.

Ранее мы писали, что участок Суздальского проспекта в Петербурге отремонтируют за 32 млн рублей.

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