Участок Суздальского проспекта в Петербурге отремонтируют за 32 млн рублей

В среду, 21 октября, стало известно о том, что в Петербурге ограничат движение по Суздальскому проспекту. Об этом сообщает городской Комитет по развитию транспортной инфраструктуры на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Ремонт будут осуществлять на улице Карпинского от улицы Руставели до проспекта Науки будет. Дорожники будут работать на участке длиной 1 километр.
Ограничения вступят в силу с 30 октября по 2 ноября.
Ранее мы сообщали о том, что на развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют движение в ночь на пятницу.
Фото:Piter.TV
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