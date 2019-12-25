Участок Суздальского проспекта в Петербурге отремонтируют за 32 млн рублей

Дорожники будут работать на участке длиной 1 километр.

В среду, 21 октября, стало известно о том, что в Петербурге ограничат движение по Суздальскому проспекту. Об этом сообщает городской Комитет по развитию транспортной инфраструктуры на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ремонт будут осуществлять на улице Карпинского от улицы Руставели до проспекта Науки будет. Дорожники будут работать на участке длиной 1 километр.

Ограничения вступят в силу с 30 октября по 2 ноября.

Ранее мы сообщали о том, что на развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют движение в ночь на пятницу.

Фото:Piter.TV