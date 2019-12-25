На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют движение в ночь на пятницу

Движение будет недоступно по полчаса каждый час с полуночи до 5.30.

На развязке КАД с автомобильной дорогой "Нарва" на Таллинском шоссе полностью перекроют движение на пять часов. Об этом предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Оба направления основного хода КАД по внешнему и внутреннему кольцу и съезды №5 и №13 (с внешнего кольца на Красносельское шоссе по направлению к Красному Селу и на Волхонское шоссе по направлению к Пушкину) будут перекрывать в ночь с 22 на 23 октября на полчаса каждый час, начиная с полуночи. Последнее перекрытие отстанет от предпоследнего уже на час, оно намечено на 4.30. Отмечается, что на данном участке будут идти работы по монтажу/демонтажу высоковольтных воздушных линий в рамках обновления воздушной линии "Красносельская 1,2" в 35 кВ. На участок привлекут патрульные экипажи ГИБДД для регулировки движения.

Ранее мы писали, что до конца недели на дамбе в Петербурге ограничат движение авто.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"