Стоянка на 70 автомобилей почти достроена в Старой Ладоге
Сегодня, 14:58
Площадь объекта составит свыше 3 тыс. "квадратов".

В Старой Ладоге завершается строительство стоянки на 70 мест. Работы на 144-м километре трассы "Зуево — Новая Ладога" проводят по поручению губернатора Александра Дрозденко, рассказали в дорожном комитете Ленобласти. 

В настоящее время на месте парковки практически все обустроено, на этой неделе специалисты уложат на ней асфальт. Площадь объекта составит свыше 3 тыс. "квадратов", строительство закончат к концу текущего года. 

Также отметим, что дорожники построят еще одну парковку в Старой Ладоге – контракт уже заключен. 

Дорожный комитет Ленобласти 

Ранее на Piter.TV: с декабря в Петербурге разместят новые платные парковки по 29 адресам. 

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

