Стоянка на 70 автомобилей почти достроена в Старой Ладоге

В Старой Ладоге завершается строительство стоянки на 70 мест. Работы на 144-м километре трассы "Зуево — Новая Ладога" проводят по поручению губернатора Александра Дрозденко, рассказали в дорожном комитете Ленобласти.

В настоящее время на месте парковки практически все обустроено, на этой неделе специалисты уложат на ней асфальт. Площадь объекта составит свыше 3 тыс. "квадратов", строительство закончат к концу текущего года.

Также отметим, что дорожники построят еще одну парковку в Старой Ладоге – контракт уже заключен. Дорожный комитет Ленобласти

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти