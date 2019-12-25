В Ленобласти разработают проект реставрации фасадов одной из древнейших церквей Севера России

На это выделяется 6,29 млн рублей.

В Ленинградской области разработают проектную документацию для реставрации фасадов одной из древнейших сохранившихся церквей Северной России - Георгиевской в Старой Ладоге. Соответствующую закупку разместил комитет госзаказа региона.

Исполнителю работ, - а он, как ожидается, будет определен по итогам аукциона закупки, - предстоит создать комплект проектно-сметной документации для работ с храмом. А также согласовать его со Староладожским историко-архитектурным и археологическим музеем-заповедником и с дирекцией по сохранению объектов культурного наследия Ленобласти. Все это предстоит сделать до 1 августа следующего года.

Небольшая (площадь менее 100 квадратных метров) одноглавая каменная церковь св. Георгия была построена до монгольского ига, в 70-х годах 12-го века. Стоит на валунном фундаменте в Старой Ладоге, которая, если верить летописям, была первой резиденцией легендарного Рюрика.

Заявки для участия в конкурсе можно подать до 11 декабря.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге завершилась реставрация библиотеки Колобовых.

Фото: Википедия