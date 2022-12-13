Продажи кроссовера "Москвич 3" запустят в конце января в Петербурге

Горожане смогут приобрести бензиновые кроссоверы "Москвич 3" или электрокары "Москвич 3е".

Кроссоверы "Москвич3" петербуржцы смогут приобрести в четырех дилерских центрах города. Об этом 23 января рассказали в пресс-службе завода.

В Петербурге продажи начнутся до конца января. Горожане смогут приобрести бензиновые кроссоверы "Москвич 3" или электрокары "Москвич 3е". Первый обойдется покупателям в сумму от 1,9 миллиона рублей, а второй будет стоить от 3,5 миллиона рублей.

Напомним, что минпромторг поделился ближайшими планами на электрокар E-Neva из Петербурга. По словам Мантурова, в ближайшее время хотят найти партнеров и до конца просчитать экономический эффект. У него (проекта) есть перспективы, добавил Мантуров. Завод в Петербурге будет производить батареи для электрокаров "E-Neva". Платформы "E-Neva" – это инновационная разработка Обуховского завода. Она работает с использованием природного и сжиженного газа.

Ранее Путин поручил Мантурову следить за стоимостью автомобилей.

Фото: moskvich-auto.ru

