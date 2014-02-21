Путин поручил Мантурову следить за стоимостью автомобилей

Глава государства подчеркнул, что этот вопрос необходимо постоянно контролировать.

Президент России Владимир Путин поручил главе Минпромторга Денису Мантурову следить за стоимостью автомобилей. Об этом он заявил на совещании с правительством.

Глава государства подчеркнул, что этот вопрос необходимо постоянно контролировать. Он также призвал не злоупотреблять сложностями с логистикой и не поднимать цены на технику. Президент добавил, несмотря на сложности с логистикой по доставке запчастей, "все понимают, откуда берутся эти цены".

Хотя и здесь нужно внимательно смотреть на все составляющие, связанные с ценообразованием. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что ситуация на рынке автомобильной техники непростая.

Видео: kremlin.ru