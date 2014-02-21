Путин поручил Мантурову следить за стоимостью автомобилей

Президент России Владимир Путин поручил главе Минпромторга Денису Мантурову следить за стоимостью автомобилей. Об этом он заявил на совещании с правительством.
Глава государства подчеркнул, что этот вопрос необходимо постоянно контролировать. Он также призвал не злоупотреблять сложностями с логистикой и не поднимать цены на технику. Президент добавил, несмотря на сложности с логистикой по доставке запчастей, "все понимают, откуда берутся эти цены".
Хотя и здесь нужно внимательно смотреть на все составляющие, связанные с ценообразованием.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин заявил, что ситуация на рынке автомобильной техники непростая.
Видео: kremlin.ru
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