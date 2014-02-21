Путин: ситуация на рынке автомобильной техники непростая

Глава государства обратился к главе Минпромторга с просьбой рассказать о ситуации.

Ситуация на рынке автомобильной техники в России непростая. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

Глава государства обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой рассказать о ситуации в автомобилестроительной отрасли и на рынке. Он подчеркнул, что на фоне имеющихся сложностей радует то, что практически все основные производители запустили практически все конвейеры по производству автомобилей. Президент уточнил, что речь идет не только о легковых, но и грузовых.

Ранее Путин не исключил, что возглавит оргкомитет по 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.

Видео: kremlin.ru