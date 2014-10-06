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Путин не исключил, что возглавит оргкомитет по 80-летию освобождения Ленинграда от блокады

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Президент РФ добавил, что не видит в этом особых проблем.

Президент России Владимир Путин не исключил, что возглавит оргкомитет по 80-летию освобождения Ленинграда от блокады. Об этом он сообщил на заседании Российского оргкомитета "Победа".

Соответствующее предложение высказал полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Глава государства напомнил, что Петербург является его рыдным городом, а его родители были в блокадном Ленинграде. По его словам, по вопросу председательства власти определятся в ближайшее время. Путин добавил, что не видит в этом особых проблем.

Ранее мы сообщали, что Путин планирует встретиться с мобилизованными.

Видео: kremlin.ru

Теги: блокада ленинграда, владимир путин, оргкомитет, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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