О конкретных срока визита президента РФ сообщат позже.

Президент России Владимир Путин планирует встретиться с мобилизованными. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью "РИА Новости".

Представитель Кремля напомнил, что Путин ранее высказывал свое намерение встретиться с гражданами России, чтобы обсудить ситуацию с поддержкой мобилизованных. Он подчеркнул, что о конкретных срока визита президента сообщат позже.

Ранее Путин поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР.

Фото: kremlin.ru