Президент России Владимир Путин планирует встретиться с мобилизованными. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью "РИА Новости".
Представитель Кремля напомнил, что Путин ранее высказывал свое намерение встретиться с гражданами России, чтобы обсудить ситуацию с поддержкой мобилизованных. Он подчеркнул, что о конкретных срока визита президента сообщат позже.
Ранее Путин поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР.
Фото: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все