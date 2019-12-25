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Путин планирует встретиться с мобилизованными
Сегодня, 11:35
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Путин планирует встретиться с мобилизованными

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О конкретных срока визита президента РФ сообщат позже.

Президент России Владимир Путин планирует встретиться с мобилизованными. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью "РИА Новости".

Представитель Кремля напомнил, что Путин ранее высказывал свое намерение встретиться с гражданами России, чтобы обсудить ситуацию с поддержкой мобилизованных. Он подчеркнул, что о конкретных срока визита президента сообщат позже.

Ранее Путин поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР.

Фото: kremlin.ru

 

Теги: владимир путин, дмитрий песков, мобилизованные, президент россии, пресс-секретарь президента
Категории: Лента новостей, Новости России,

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