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Проценко заявил, что заразился коронавирусом не на рабочем месте

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Об этом главврач больницы Коммунарки рассказал на онлайн-встречи, организованной 1 мая Российским еврейским конгрессом.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о своем опыте заболевания коронавирусом COVID-19. Он сообщил, что заразился инфекцией вне рабочего места. Проценко обратил внимание на то, что заболеваемость докторов, которые работают в центрах по лечению COVID, меньше, чем у докторов, работающих в многопрофильных стационарах. 

Ранее главный врач больницы в Коммунарке, куда привозят пациентов с коронавирусом COVID-19 рассказал о новом симптоме заболевания. На онлайн-встрече Денис Проценко заявил, что у 10% пациентов были заметны кожные проявления в разных местах на теле, особенно в области живота и кистей.

Главный врач 40-ой больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса 15 апреля. По информации от специалиста, два теста на наличие коронавируса показали отрицательный результат

Фото и видео: АГН "Москва" 

Теги: коронавирус, проценко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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