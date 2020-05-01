Проценко заявил, что заразился коронавирусом не на рабочем месте

Об этом главврач больницы Коммунарки рассказал на онлайн-встречи, организованной 1 мая Российским еврейским конгрессом.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о своем опыте заболевания коронавирусом COVID-19. Он сообщил, что заразился инфекцией вне рабочего места. Проценко обратил внимание на то, что заболеваемость докторов, которые работают в центрах по лечению COVID, меньше, чем у докторов, работающих в многопрофильных стационарах.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке, куда привозят пациентов с коронавирусом COVID-19 рассказал о новом симптоме заболевания. На онлайн-встрече Денис Проценко заявил, что у 10% пациентов были заметны кожные проявления в разных местах на теле, особенно в области живота и кистей.

Главный врач 40-ой больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса 15 апреля. По информации от специалиста, два теста на наличие коронавируса показали отрицательный результат.

Фото и видео: АГН "Москва"