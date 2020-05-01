Главврач больницы в Коммунарке рассказал о новом симптоме коронавируса

Об этом Денис Проценко заявил на онлайн-встрече, которую организовал Российский еврейский конгресс.

Главный врач больницы в Коммунарке, куда привозят пациентов с коронавирусом COVID-19 рассказал о новом симптоме заболевания. На онлайн-встрече Денис Проценко заявил, что у 10% пациентов были заметны кожные проявления в разных местах на теле, особенно в области живота и кистей.

Как отметил врач, об этом симптоме, с которым также столкнулись в Великобритании, не так много писалось, в том числе и в Китае.

Врач допустил, что вирус может мутировать по мере распространения по миру, но выводы о возможной мутации COVID-19 можно делать "по разнице клинической картины" у gациентов в РФ и за рубежом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал невыплату надбавки медсестре в Коммунарке. Напомним, накануне женщина записала видеообращение, в котором рассказала, что работала на трёх ставках в данном медцентре, но после увольнения ей не выплатили надбавки, обещанные медикам главой государства.

Главврач Коммунарки Денис Проценко опроверг сообщения о массовых увольнениях, которые появились накануне в нескольких СМИ. Денис Проценко рассказал, что в больнице в Коммунарке сейчас работают 385 медицинских сестер — все они числятся штатными сотрудниками клиники.

Видео: АГН "Москва", CGTN

Фото: АГН "Москва"