Главврач Коммунарки опроверг сообщения о массовых увольнениях

Он добавил, что часть сотрудников работала на аутсорсе.

Главврач Коммунарки Денис Проценко опроверг сообщения о массовых увольнениях, которые появились накануне в нескольких СМИ. В публикациях сообщалось, что несколько сотрудников младшего медицинского персонала увольнялись из-за плохих условий труда и невыплаты положенных надбавок. Журналисты приводили сообщения сотрудников медцентра о том, что им платят только оклады и не обеспечивают средствами защиты от COVID-19.

Денис Проценко рассказал, что в больнице в Коммунарке сейчас работают 385 медицинских сестер — все они числятся штатными сотрудниками клиники.

Никаких массовых увольнений нет! Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке

По его словам, в больнице работает 15 сотрудников младшего медперсонала — ни один из них также не увольнялся. Также в больнице трудоустроены 137 человек прочего персонала. Все они, по словам Проценко, оформлены по трудовым договорам в ГКБ 40.

Также главврач прокомментировал информацию о невыплате положенных надбавок. По его словам, тут речь идёт о сотрудниках частной компании, с которой у больницы был заключён договор ГПХ на выполнение работ в больнице. Они работали на аутсорсе и не являются сотрудниками медицинского центра в Коммунарке.

Ранее мы рассказывали, что из больницы в Коммунарке за сутки выписали почти 100 человек.