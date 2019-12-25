Из больницы в Коммунарке за сутки выписали почти 100 человек

У всех пациентов клиники внебольничная пневмония, у 72% из них подтверждена коронавирусная инфекция.

За сутки из больницы в поселке Коммунарка выписали 99 человек, поступило 68 пациентов.

Денис Проценко сообщил статистику по больнице в Коммунарке по состоянию на утро 21 апреля. Всего на лечении в стационаре находится 568 человек. Практически у всех пациентов больницы диагностирована внебольничная пневмония (567). Из них у 412 (72%) человек лабораторно подтвержден коронавирус COVID-19.

Вне реанимации на кислородной поддержке находится 17% пациентов. В реанимации 52 человека, из них на аппаратах ИВЛ 25 человек.

За сутки из стационара выписали 99 человека, 68 человек поступило.

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Фото: Денис Проценко