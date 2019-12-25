Он напомнил, что необходимо бороться с фейками.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал невыплату надбавки медсестре в Коммунарке. Напомним, накануне женщина записала видеообращение, в котором рассказала, что работала на трёх ставках в данном медцентре, но после увольнения ей не выплатили надбавки, обещанные медикам главой государства.

Песков рассказал, что, возможно, это не медсестра из Коммунарки, а младший медицинский персонал на аутсорсинге.

И что ей не заплатила деньги коммерческая фирма — ну, это надо уточнять, это журналисты могут давать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Он напомнил, что необходимо бороться с фейками. В пример привёл историю, когда после пожара в "Зимней Вишне" в интернете появилась информация о горах трупов. Как выяснилось позже, это не было правдой.

Ранее главврач Коммунарки Денис Проценко опроверг сообщения о массовых увольнениях, которые появились накануне в нескольких СМИ. В публикациях сообщалось, что несколько сотрудников младшего медицинского персонала увольнялись из-за плохих условий труда и невыплаты положенных надбавок. Журналисты приводили сообщения сотрудников медцентра о том, что им платят только оклады и не обеспечивают средствами защиты от COVID-19.