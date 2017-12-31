Пробки в Петербурге в понедельник, 5 февраля: карта города онлайн

Последняя информация о загруженности дорог в Санкт-Петербурге по состоянию на понедельник, 5 февраля. Здесь же - последние ДТП в Петербурге из-за снегопада, фото и видео.

Сегодня. 5 февраля, водителей Санкт-Петербурга застал врасплох аномальный снегопад. Канал Piter.TV спешит на помощь автолюбителям. Мы собираем важную информацию о пробках на дорогах Питера и фото последних ДТП в Петербурге. Онлайн обновляется раз в 30 минут. При создании материала использовались материалы сервиса "Яндекс.Пробки".

Ранее мы писали, что главный синоптик рассказал, сколько еще снега обрушится на Петербург. В 12 мы публиковали материал о том, что снегопад спровоцировал в Петербурге 9-балльные пробки и десятки ДТП.

Пробки в Петербурге сейчас, 5 февраля

По состоянию на 20.00 НАЧАЛО ОТПУСКАТЬ. "Яндекс-Пробки" показывают всего 5 баллов. Видимо, все доехали до квартир, и не спешат больше садиться за руль. Сегодня, пожалуй, даже в гипермаркеты ездить на машинах не стоит. В городе в ТРИ РАЗА больше ДТП, чем обычно. Да и завтра нас ждет непростой день. А пока что радуемся, глядя на непривычно "зеленую" карту городских дорог.

В 19.05 СИТУАЦИЯ НЕ УЛУЧШИЛАСЬ. В городе 8-9 баллов пробок. Дороги загружены. Лучше пока что не садиться за руль авто. Через час-полтора должно полегчать

По состоянию на 18.10 ситуация резко ухудшилось. Как мы и предполагали, вечерний час пик получился жестким. "Яндекс-Пробки" показывают средний балл загруженности - 8 БАЛЛОВ. Посмотрите на этот город! Он весь - красного цвета...

Хуже всего - в Центральном и Калининском районах. Васильевский остров и Приморский район тоже не внушают доверия.

На въезде в город также неспокойно. В районе Шушар есть ДТП. объезд черезд Металлострой совсем плох.

Последние ДТП: на Северном проспекте притерлись три иномарки.

На Гражданском проспекте все хуже. Там сбили человека. Piter.TV публикует эксклюзивное видео с места аварии.

По состоянию на 17.15 в Петербурге зафиксирован средний уровень пробок в 6 баллов. Судя по всему, дорожники неплохо справляются со своими обязанностями. Ведь это нормальный показатель для такого времени суток. Впрочем, ситуация может ухудшиться в традиционный час-пик после 18.00. В это время петербуржцы поедут домой с работы. Если люди не откажутся от личного транспорта в этой ситуации, то реальных заторов не избежать.

Чтобы увеличить и изучить карту переходите на сайт "Яндекс.Пробки".

Самые серьезные заторы наблюдаются у Троицкого моста (Дворцовая набережная, наб. Кутузова, Лебяжья канавка), стоит Выборгская набережная, Октябрьская набережная и проспект Обуховской Обороны, заметная пробка на въезде в Новое Девяткино. Двойное ДТП сковало движение у Балтийского вокзала на Обводном канале. На юге стоит Кубинская улица.

А еще этот день стал рекордным по числу ДТП в Санкт-Петербурге. Мы писали, что в Петербурге за полдня зафиксировали 672 ДТП. Вот лишь некоторые из свежих аварий в Северной столице.

ДТП в Петербурге сегодня, 5 февраля, фото и видео

На Таллинском шоссе машина снесла столб и улетела в кювет. Авто сильно помято, причиной ДТП стала скользкая дорога и высокая скорость машины.

На Витебском шоссе любительский спорткар подбил легковушку. Возможно, кого-то из них занесло. Асфальт действительно скользкий, плюс много снежных заносов.

Еще одного столба недосчитался Петербург на Кузнецовской улице. ДТП произошло у входа в крупный гипермаркет, к счастью, прохожие не пострадали. А могли бы...

И в начале пятого на Лиговском легковушка поцеловала автобус. Это ДТП разозлило пассажиров и явно ухудшило дорожную ситуацию в центре.

Фото: Яндекс-Пробки, ДТП и ЧП Санкт-Петербург