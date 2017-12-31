Пробки в Петербурге в понедельник, 5 февраля: карта города онлайн

Сегодня. 5 февраля, водителей Санкт-Петербурга застал врасплох аномальный снегопад. Канал Piter.TV спешит на помощь автолюбителям. Мы собираем важную информацию о пробках на дорогах Питера и фото последних ДТП в Петербурге. Онлайн обновляется раз в 30 минут. При создании материала использовались материалы сервиса "Яндекс.Пробки".
Ранее мы писали, что главный синоптик рассказал, сколько еще снега обрушится на Петербург. В 12 мы публиковали материал о том, что снегопад спровоцировал в Петербурге 9-балльные пробки и десятки ДТП.
Пробки в Петербурге сейчас, 5 февраля
Хуже всего - в Центральном и Калининском районах. Васильевский остров и Приморский район тоже не внушают доверия.
На въезде в город также неспокойно. В районе Шушар есть ДТП. объезд черезд Металлострой совсем плох.
Последние ДТП: на Северном проспекте притерлись три иномарки.
На Гражданском проспекте все хуже. Там сбили человека. Piter.TV публикует эксклюзивное видео с места аварии.
По состоянию на 17.15 в Петербурге зафиксирован средний уровень пробок в 6 баллов. Судя по всему, дорожники неплохо справляются со своими обязанностями. Ведь это нормальный показатель для такого времени суток. Впрочем, ситуация может ухудшиться в традиционный час-пик после 18.00. В это время петербуржцы поедут домой с работы. Если люди не откажутся от личного транспорта в этой ситуации, то реальных заторов не избежать.
Чтобы увеличить и изучить карту переходите на сайт "Яндекс.Пробки".
Самые серьезные заторы наблюдаются у Троицкого моста (Дворцовая набережная, наб. Кутузова, Лебяжья канавка), стоит Выборгская набережная, Октябрьская набережная и проспект Обуховской Обороны, заметная пробка на въезде в Новое Девяткино. Двойное ДТП сковало движение у Балтийского вокзала на Обводном канале. На юге стоит Кубинская улица.
А еще этот день стал рекордным по числу ДТП в Санкт-Петербурге. Мы писали, что в Петербурге за полдня зафиксировали 672 ДТП. Вот лишь некоторые из свежих аварий в Северной столице.
ДТП в Петербурге сегодня, 5 февраля, фото и видео
На Таллинском шоссе машина снесла столб и улетела в кювет. Авто сильно помято, причиной ДТП стала скользкая дорога и высокая скорость машины.
На Витебском шоссе любительский спорткар подбил легковушку. Возможно, кого-то из них занесло. Асфальт действительно скользкий, плюс много снежных заносов.
Еще одного столба недосчитался Петербург на Кузнецовской улице. ДТП произошло у входа в крупный гипермаркет, к счастью, прохожие не пострадали. А могли бы...
И в начале пятого на Лиговском легковушка поцеловала автобус. Это ДТП разозлило пассажиров и явно ухудшило дорожную ситуацию в центре.
Фото: Яндекс-Пробки, ДТП и ЧП Санкт-Петербург