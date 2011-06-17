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Приморск формирует линию социального развития территории
Сегодня, 16:36
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Приморск формирует линию социального развития территории

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По перспективным планам, к 2030 году в Приморске увеличится численность населения – минимум в 3 раза.

Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов посетил с рабочим визитом Приморск. Рассматривались вопросы формирования концепции комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

По перспективным планам, к 2030 году в Приморске увеличится численность населения – минимум в 3 раза. Сейчас по этому показателю он уступает не только городам Светогорск и Каменногорск, но и поселкам Рощино и Советский.

Вопросы по созданию социальной инфраструктуры, благоустройству, строительству жилья значимы для населения, муниципального образования и всего Выборгского района в целом. Выстраивание стратегии на ближайшие годы для раскрытия потенциала Приморского поселения возможно при полном вовлечении местной и районной администрации и депутатского корпуса.

Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района

Ранее стало известно, что в Приморске к концу году завершится капремонт стадиона, также в городе появится нетиповое здание культурно-досугового центра.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: валерий савинов, приморск
Категории: Выборг, Лента новостей,

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