В Приморске построят нетиповое здание культурно-досугового центра

Комплекс из двух зданий включает концертный и танцевальные залы, помещения для кружковой работы, художественные и творческие мастерские, выставочный зал, классы живописи, лепки, хорового пения, обжига керамики, помещения для занятий музыкой и компьютерной графикой.

Город Приморск получит нетиповое здание культурно-досугового центра. Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов встретился с подрядчиками. Переговоры с подрядчиками на строительной площадке культурно-досугового центра прошли с участием депутатов ЗакСа Ленобласти Павла Коржавых, Светланы Рыжовой, главы администрации Приморского городского поселения Валерия Шестакова. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Подобных зданий не было построено в Выборгском районе ни в советский период, ни в последующие годы. Объект, состоящий из 2 зданий – нетиповое сооружение, которое позволит функционально использовать все пространства культурно-досугового центра. Сейчас, совместно с правительством Ленинградской области, мы делаем все возможное, чтобы в следующем году подрядчик смог завершить возведение данного объекта. Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района

Строительство ведется по государственной программе "Развитие культуры в Ленинградской области", финансирование осуществляется из областного и местного бюджетов.

Комплекс из двух зданий включает концертный и танцевальные залы, помещения для кружковой работы, художественные и творческие мастерские, выставочный зал, классы живописи, лепки, хорового пения, обжига керамики, помещения для занятий музыкой и компьютерной графикой. Общая вместимость объекта составляет порядка 800 человек. Предусмотрена также индивидуальная отделка в виде архитектурных элементов, повторяющих контуры одной из красивейших на Карельском перешейке лютеранской кирхи – главного туристического объекта города Приморска.

В настоящее время построены два здания. Производятся работы по лицевой кладке фасада. До зимнего сезона подрядчику предстоит закрыть построенные здания кровлей.

Также в Приморске к концу году завершится капремонт стадиона.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО