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Жильцам дома в Приморске выплатят компенсации после пожара
Сегодня, 11:07
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Жильцам дома в Приморске выплатят компенсации после пожара

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Необходимые средства будут выделены из резервного фонда правительства Ленобласти.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал поручение о выплате компенсаций жильцам дома в Приморске, чьи квартиры пострадали от пожара. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. 

Комитет по строительству совместно с администрацией Выборгского района оперативно организуют работы по восстановлению перекрытий и ремонту подъезда. 

Необходимые средства будут выделены из резервного фонда правительства Ленобласти.

Тем временем по факту пожара в жилом доме в Приморске организована прокурорская проверка.

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Фото: Telegram/ Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: взрыв, пожар, приморск
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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