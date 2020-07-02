Жильцам дома в Приморске выплатят компенсации после пожара

Необходимые средства будут выделены из резервного фонда правительства Ленобласти.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал поручение о выплате компенсаций жильцам дома в Приморске, чьи квартиры пострадали от пожара. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Комитет по строительству совместно с администрацией Выборгского района оперативно организуют работы по восстановлению перекрытий и ремонту подъезда.

Необходимые средства будут выделены из резервного фонда правительства Ленобласти.

Тем временем по факту пожара в жилом доме в Приморске организована прокурорская проверка.

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Фото: Telegram/ Аварийно-спасательная служба ЛО