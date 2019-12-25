В Приморске к концу году завершится капремонт стадиона

Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов встретился с подрядчиками.

Приморск получит современный спортивный комплекс. Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов встретился с подрядчиками. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Рабочий визит прошел с участием представителей районной администрации, профильных отделов местной администрации и представительной власти Приморского городского поселения, а также депутатов ЗакСа.

Капитальный ремонт открытого спортивного комплекса проходит в рамках реализации госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области".

Намеченные мероприятия выполнены: обустроено футбольное поле с искусственным покрытием, дорожки для занятий легкой атлетикой, территория для прыжков, установлены спортивные тренажеры, объекты уличного освещения. Стадион предстоит сдать к концу 2021 года.

Запланированы также дополнительные мероприятия: оборудование площадки для пляжного волейбола, благоустройство территории.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО