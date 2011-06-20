  1. Главная
Капитан буксира, столкнувшийся с ГТС в Приморске, предстанет перед судом
Капитан буксира, столкнувшийся с ГТС в Приморске, предстанет перед судом

Ущерб, причиненный собственнику, превысил 10 млн рублей.

Транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении капитана судна. Мужчине вменяют ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). 

Следствие утверждает, что в мае прошлого года управлявший буксиром в акватории порта Приморск в Ленобласти столкнулся с элементом гидротехнического сооружения. Ущерб, причиненный собственнику, превысил 10 млн рублей. 

Уголовное дело направили мировому судье судебного участка №77 Выборгского района для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что оглашен приговор водителю катера, который сбил насмерть женщину на реке Оредеж. 

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура 

