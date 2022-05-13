СМИ: ранено еще десять человек.

При взрыве на юге Пакистана погиб один человек. Об этом сообщили местные журналисты из издания Dawn. На данный момент также известно о минимум девяти пострадавших. Состояние двух пациентов медики оценивают как критическое. Трагедия зафиксирована на территории города Карачи, находящегося на юге страны. Руководство провинции Синд уточняет, что взрыв прогремел поздно вечером 12 мая в центре города. По предварительной версии, неизвестный злоумышленник привел в действие самодельную бомбу. Устройство прикреплялось к мотоциклу.

На текущий момент ни одна из действующих на территории страны экстремистских и террористических группировок не взяла на себя ответственность за инцидент.

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Фото и видео: YouTube / Jamuna TV