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ФСБ задержала бывшего украинского морпеха, готовившего теракт в ТРЦ в Симферополе
Сегодня, 10:50
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ФСБ задержала бывшего украинского морпеха, готовившего теракт в ТРЦ в Симферополе

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Мужчина работал по указанию нацбата "Азов"*.

ФСБ России задержала бывшего украинского морпеха, готовившего теракт в торгово-развлекательном центре Симферополя. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей силового ведомства. По данным структуры, подозреваемый выполнял указания националистического батальона "Азов". Мужчина должен был совершить взрыв и поджог здания.

Предотвращен террористический акт в Республике Крым. В результате проведенных мероприятий задержан житель региона 1988 года рождения, бывший военнослужащий морской пехоты ВСУ.

ЦОС ФСБ РФ

Оперативники изъяли у террориста самодельное взрыво-зажигательное устройство с поражающими элементами, а также компоненты, необходимые для его изготовления. Обнаружена экстремистская литература и атрибутика неонацистских формирований Украины. Выявлена переписка мужчины с кураторами. В отношении подозреваемого ведется уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205, части 1 статьи 222.

* - "Азов" - запрещенная на территории РФ террористическая, экстремистская, радикальная и националистическая организация Украины.

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Фото: Piter.tv
 

Теги: крым, морпех, симферополь, трц, фсб
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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