ФСБ задержала бывшего украинского морпеха, готовившего теракт в ТРЦ в Симферополе

Мужчина работал по указанию нацбата "Азов"*.

ФСБ России задержала бывшего украинского морпеха, готовившего теракт в торгово-развлекательном центре Симферополя. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей силового ведомства. По данным структуры, подозреваемый выполнял указания националистического батальона "Азов". Мужчина должен был совершить взрыв и поджог здания.

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Оперативники изъяли у террориста самодельное взрыво-зажигательное устройство с поражающими элементами, а также компоненты, необходимые для его изготовления. Обнаружена экстремистская литература и атрибутика неонацистских формирований Украины. Выявлена переписка мужчины с кураторами. В отношении подозреваемого ведется уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205, части 1 статьи 222.

* - "Азов" - запрещенная на территории РФ террористическая, экстремистская, радикальная и националистическая организация Украины.

Во Владимирской области арестовали сторонника украинских националистов.

Фото: Piter.tv

