Еще трое местных военнослужащих пострадали.

При ракетном обстреле пригорода Дамаска погиб один человек. Об этом сообщили местные журналисты со ссылкой на военный источник. По данным СМИ, в результате атаки также пострадали трое военнослужащих. ПВО Сирии смогло отразить нападение. Система перехватила часть ракет противника.

Напомним, что обстрел произведен из района Галилеи около 01:30 по местному времени (02:30 по московскому времени). Атака нанесла материальный ущерб Сирии. Данный удар стал для государства вторым за последние пять дней. Утром 25 декабря военные сообщали о том, что ВВС Израиля атаковали город Мисяф, расположенный на западе провинции Хама.

Вопрос российского спецназовца в Сирии на "великом и могучем" поняли без перевода.

Видео: YT / anthony wapow

Фото: TG / Военный Обозреватель