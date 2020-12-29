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Вопрос российского спецназовца в Сирии на "великом и могучем" поняли без перевода

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Внимание на ситуацию обратил Владимир Соловьев.

Вопрос российского спецназовца в Сирии на "великом и могучем" поняли без перевода. Соответствующий ролик опубликовал в собственном Instagram-аккаунте телеведущий Владимир Соловьев. На кадрах видно, что представитель Вооруженных сил РФ во время патрулирования участка определенным образом отреагировал на представителей СМИ, находящихся поблизости. Военный подошел к журналистам и спросил: "Что такое, ***?".

Великий и могучий. Боец армейского спецназа ВС РФ четко формулирует вопрос на универсальном языке общения во время патрулирования в Сирии

прокомментировал Владимир Соловьев

В комментариях в соцсетях отметили, что русская речь звучит очень убедительно. Они уточнили, что в армии тяжело что-то доходчиво объяснить "по-хорошему", но зато такая речь, которая представлена в ролике, может дойти до каждого.

Российские "Панцирь-С" сбили в Ливии 47 турецких дронов Bayraktar TB2.

Видео: Instagram/vrsoloviev

 

Теги: владимир соловьев, мат, нецензурная лексика, спецназ
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Новости Сирии,

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