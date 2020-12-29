Внимание на ситуацию обратил Владимир Соловьев.

Вопрос российского спецназовца в Сирии на "великом и могучем" поняли без перевода. Соответствующий ролик опубликовал в собственном Instagram-аккаунте телеведущий Владимир Соловьев. На кадрах видно, что представитель Вооруженных сил РФ во время патрулирования участка определенным образом отреагировал на представителей СМИ, находящихся поблизости. Военный подошел к журналистам и спросил: "Что такое, ***?".

Великий и могучий. Боец армейского спецназа ВС РФ четко формулирует вопрос на универсальном языке общения во время патрулирования в Сирии прокомментировал Владимир Соловьев

В комментариях в соцсетях отметили, что русская речь звучит очень убедительно. Они уточнили, что в армии тяжело что-то доходчиво объяснить "по-хорошему", но зато такая речь, которая представлена в ролике, может дойти до каждого.

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Видео: Instagram/vrsoloviev