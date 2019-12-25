Российские "Панцирь-С" сбили в Ливии 47 турецких дронов Bayraktar TB2

Al-Masdar News усомнился в превосходстве вооружения Анкары над российскими комплексами.

Российские ЗРПК противовоздушной обороны "Панцирь-С" сбили в Ливии 47 турецких дронов Bayraktar TB2. Об этом рассказали журналисты арабского информационного агентства Al-Masdar News. Журналисты заявили, что такая статистика зафиксирована с начала 2020 года. Количество сбитых беспилотников составляет не менее 25 процентов от всех созданных серийных дронов Анкары. Авторы материала напомнили, что еще около 30 БПЛА ликвидировано на территории Сирии. В связи с этими результатами авторы пришли к выводу, что реального преимущества Турция над российским вооружением не имеет.

Турецким беспилотникам действительно удалось вывести из строя значительное количество систем российского производства: в мае этого года всего за четыре дня было уничтожено до девяти "Панцирей". Однако это число является скорее доказательством интенсивности столкновений, чем недостатками системы ПВО материал Al-Masdar News

Напомним, что ранее в СМИ говорили об уничтожении ряда систем "Панцирь-С1" на авиабазе авиабазе Аль-Ватия при помощи беспилотников. В Ливии военные потеряли 9 комплексов российского производства. Успех Анкары журналисты обосновали чрезвычайно активными действиями в регионе.

Освобожденные в Ливии пленные россияне вернулись в Россию.

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