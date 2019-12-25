Александр Малькевич пообещал рассказать все подробности своего общения с Максимом Шугалеем.

Освобожденные в Ливии пленные россияне вернулись в Россию. Об этом в собственном Telegram-канале сообщил руководитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Общественный деятель уточнил, что речь идет о Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, которые были задержаны в мае 2019 года. В июне 2020 года россиян отправили на виллу в Триполи. В сентябре 2020 года заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что наших соотечественников не могут отпустить на свободу из-за разобщенности в политических кругах в Ливии. На свободу задержанные вышли 10 декабря 2020 года.

Граждане России Максим Шугалей и Самер Суэйфан точно находятся в России. Всё закончилось. Спецоперация по их освобождению завершена Александр Малькевич, глава ФЗНЦ

По словам эксперта, у него есть много подробностей по освобождению, с которыми он поделится немного позже. Он пообещал передать общественности все, о чем ему рассказал Шугалей.

В МИД подтвердили освобождение россиян в Ливии.

Фото: Telegram-канал Малькевич МЕДИА

