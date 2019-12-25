ВВС Израиля нанесли удары по Сирии из Ливана

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по западу Сирии из Ливана. Об этом говорится в официальном заявлении Минобороны Сирии. Известно, что инцидент произошел около 00:40 по местному времени (01:40 по московскому времени).
Враждебные израильские самолеты выпустили ракеты из ливанского воздушного пространства, находясь над городом Триполи, в направлении Мисяф на западе провинции Хама
коммюнике Минобороны Сирии
Также известно, что Дамаск смог отразить ракетное нападение. Военные уточнили, что ликвидирована большая часть воздушных целей.
СМИ: ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии к югу от Дамаска.
Фото: Pixabay.com
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