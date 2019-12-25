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ВВС Израиля нанесли удары по Сирии из Ливана
Сегодня, 7:46
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lesjasap

ВВС Израиля нанесли удары по Сирии из Ливана

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Дамаск смог уничтожить в воздухе большую часть ракет.

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по западу Сирии из Ливана. Об этом говорится в официальном заявлении Минобороны Сирии. Известно, что инцидент произошел около 00:40 по местному времени (01:40 по московскому времени).

Враждебные израильские самолеты выпустили ракеты из ливанского воздушного пространства, находясь над городом Триполи, в направлении Мисяф на западе провинции Хама

коммюнике Минобороны Сирии

Также известно, что  Дамаск смог отразить ракетное нападение. Военные уточнили, что ликвидирована большая часть воздушных целей. 

СМИ: ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии к югу от Дамаска.

Фото: Pixabay.com

Теги: израиль, ракетый удар, хама
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости Сирии,

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