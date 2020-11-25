О жертвах не сообщается. Сирия понесла материальный ущерб.

СМИ: ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии к югу от Дамаска. Местный телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на собственный источник в военном командовании правительственных сил Сирии заявил, что ПВО страны отразили ракетные удары противника.

Израильские ВВС совершили новую агрессивную акцию против Сирии, атаковав район Джебель-эль-Маниа к югу от сирийской столицы и армейские позиции возле населенного пункта Рувейхана в провинции Эль-Кунейтра заявление местных СМИ

Эксперт уточнил, что атака проведена с территории Голанских высот. Зенитчики из Сирии вели заградительный огонь по воздушным целям. На данный момент данных о том, удалось ли им поразить ракеты противника, нет. Известно, что потерь среди военнослужащих нет. Зафиксирован только материальный ущерб.

Напомним, что 18 ноября истребители Иерусалима атаковали иранский Корпус стражей исламской революции около Дамаска. В издании SANA уточнили, что в результате нападения трое солдат погибли, еще один оказался ранен. Телеканал Al Arabiya уверен, что атака была нанесена по восьми объектам. Жертвами Израиля стали по меньшей мере десять жителей региона.

СМИ: Израиль уничтожил 51-й полк ПВО Сирии, оснащенный "Панцирями-С1".

Видео: YouTube / يوميات مغترب