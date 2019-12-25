Трое военных погибли в результате удара армии Израиля по Дамаску

Еще один человек считается пострадавшим.

Трое сирийских военнослужащих погибли в результате удара армии Израиля по окрестностям Дамаска. Об этом сообщили местные журналисты из информационного агентства SANA. В СМИ уточнили, что в результате обстрела также есть раненый. Противовоздушной системе Сирии удалось перехватить несколько объектов до того, как они достигли цели. Известно, что нападение произошло со стороны Голанских высот.

Армия Израиля в Twitter-аккаунте подтвердила ракетный удар по позициям сил специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции, а также сирийских вооруженных сил. В ЦАХАЛ уточнили, что обстрел стал реакцией Иерусалима на размещение нескольких самодельных взрывных устройств около линии "Альфа" (разделяет Израиль с Сирией). В ведомстве уточнили, что злоумышленники хотели напасть на израильских военнослужащих.

Напомним, что с 1944 года Голанские высоты принадлежали Сирии. В ходе Шестидневной войны в 1967 году они перешли Израилю.В 1981-м израильский парламент принял закон "О Голанских высотах". Документ в одностороннем порядке провозглашает суверенитет Иерусалима над данной территорией.

На металлургическом заводе в Израиле произошел взрыв.

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