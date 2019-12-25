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На металлургическом заводе в Израиле произошел взрыв
Сегодня, 9:49
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lesjasap

На металлургическом заводе в Израиле произошел взрыв

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Есть информация о пострадавших.

На металлургическом заводе в Израиле произошел взрыв. Местные журналисты рассказали, что инцидент зафиксирован на производстве в городе Ашдод на юго-западе страны. В полиции отметили, что пострадало несколько человек. Тринадцатый телеканал уточнил, что есть данные об одном раненом и двух погибших.

Поступило сообщение о взрыве на металлургическом заводе на улице Ха-Оген в промышленном районе Ашдода и нескольких пострадавших на месте. Сотрудники полиции прибыли на место и начали проведение предварительных следственных действий

полиция в Twitter-аккаунте

В СМИ рассказали, что предположительно на заводе взорвался баллон с газом.

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Фото: Pixabay.com

Теги: ашдод, взрыв, израиль, металлургический завод
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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