Есть информация о пострадавших.

На металлургическом заводе в Израиле произошел взрыв. Местные журналисты рассказали, что инцидент зафиксирован на производстве в городе Ашдод на юго-западе страны. В полиции отметили, что пострадало несколько человек. Тринадцатый телеканал уточнил, что есть данные об одном раненом и двух погибших.

Поступило сообщение о взрыве на металлургическом заводе на улице Ха-Оген в промышленном районе Ашдода и нескольких пострадавших на месте. Сотрудники полиции прибыли на место и начали проведение предварительных следственных действий полиция в Twitter-аккаунте

В СМИ рассказали, что предположительно на заводе взорвался баллон с газом.

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Фото: Pixabay.com