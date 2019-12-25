Пашинян: Израиль может почувствовать на себе "имперские амбиции" Турции

Глава правительства Армении дал интервью The Jerusalem Post.

Никол Пашинян заявил о том, что Израиль может почувствовать на себе "имперские амбиции" Турции. Об этом премьер-министр Армении сообщил журналистам издания The Jerusalem Post. Он уточнил, что фактически сейчас Анкара и Иерусалим находятся на одной стороне в вопросе решения вопроса по Нагорному Карабаху.

Имперские амбиции Турции будут направлены против Израиля – это лишь вопрос времени...Израиль должен задать себе вопрос: не воюет ли он де-факто вместе с наемниками против Нагорного Карабаха? Это удобная позиция для него? Если да, то бог с ним Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Чиновник рассказал, что Израиль вооружает Турцию которая планирует осуществить геноцид армянского народа. Пашинян уверен, что Иерусалим активно вовлечен в конфликт в регионе, так как местные дроны используются против сил Нагорного Карабаха.

Алиев считает, что премьер Армении признал поражение в Карабахе.

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