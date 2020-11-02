Алиев считает, что премьер Армении признал поражение в Карабахе

Он считает, что именно Армения начала нынешний конфликт в Карабахе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что премьер Армении Никол Пашинян признал поражение в Нагорном Карабахе. По его мнению, об этом говорит письмо, которое армянский лидер направил президенту России Владимиру Путину.

Это письмо на самом деле - признание поражения, потому что была запрошена военная поддержка России. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Он отметил, что для российской военной поддержки Армении нет никаких оснований, потому что она возможна только при военных действиях на землях страны, которые признаны мировым сообществом. По словам Алиева, никаких военных действий на территории Армении Азербайджан не ведёт и не планирует.

Он считает, что именно Армения начала нынешний конфликт в Карабахе и напала первой. Алиев подчеркнул, что признавая поражение, Ереван всё таки не желает сдаваться.

Ранее мы писали, что Азербайджан взял под контроль пять районов вокруг Нагорного Карабаха.

Видео: YouTube / CBC TV Azerbaijan