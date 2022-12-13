При попытке ядерного удара Байден пообещал Северной Корее госпереворот

Глава США рассказал о сотрудничестве с Южной Кореей.

Гипотетическая атака КНДР на американскую территорию, их международных союзников и партнеров с применением ядерного оружия привела бы к уничтожению правящего в Пхеньяне режима. Соответствующее заявление в рамках совместной пресс-конференции с южнокорейским лидером Юн Сок Ёлем в Вашингтоне заявил президент США Джо Байден. СТороны выступили перед СМИ после завершения двусторонних переговоров в Белом доме.

Нападение Северной Кореи с применением ядерного оружия на США, их союзников или партнеров неприемлемо и приведет к прекращению существования любого режима, который предпримет такие действия. Джо Байден, президент США

Политик добавил журналистам, что Вашингтон и Сеул будут чаще консультироваться друг с другом по поводу любых действий, которые "предполагаются или предпринимаются" ради сдерживания Пхеньяна. Джо Байден пояснил, что власти Южной Кореи неоднократно подтверждали мировому сообществу безъядерный статус, а также стремление следовать пунктам соглашения о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). США и ЮжнаЯ Корея подписали документы по укреплению политики сдерживания. Это произошло якобы в ответ на "эскалационное поведение" Северной Кореи.

Байден официально объявил, что будет выдвигаться на выборах президента США в 2024 году.

Фото и видео: YouTube / NBC News