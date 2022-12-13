Байден официально объявил, что будет выдвигаться на выборах президента США в 2024 году

Глава США планирует переизбраться на главный пост страны.

Американский лидер Джо Байден во вторник 25 апреля официально объявил общественности о том, что намерен баллотироваться на следующих выборах главы государства, которые состоятся в стране в 2024 году. Ранее западные журналисты предрекали, что политик объявит о своей кандидатуре именно 25 апреля, так как в этот же день четыре года назад Джо Байден объявил о решении принять участие в выборах 2020 года.

Я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента США. Джо Байден, президент США

Некоторые из американских советников и близких соратников Джо Байдена допускали, что политик заявит о начале предвыборной кампании в июне или даже осенью текущего года. Местный информационны портал Axios уведомил читателей о том, что на данный момент предвыборная кампания лидера Белого дома находится на ранних этапах планирования.

Байден потерял мэра Миннеаполиса во время выступления на заводе в Миннесоте.

Фото и видео: YouTube / Sky News