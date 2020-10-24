В районе Эль-Баба загорелись десятки танкеров с нефтью/

При авиаударе на севере Сирии погибли и ранены более 15 боевиков. Об этом сообщили журналисты из курдского информационного агентства Firat. В СМИ уточнили, что неизвестный военный самолет атаковал 23 октября рынок контрабандной торговли нефтепродуктами. Инцидент произошел в городе Джераблус на севере государства. Данный населенный пункт граничит с Турцией.

Предположительно, потери понесли формирования сирийской вооруженной оппозиции, которые контролируются Анкарой. Боевой самолет выпустил ракеты по двум бензовозам, которые направлялись в сторону поселка Куса по шоссе. Местные жители рассказали о взрывах. В районе Эль-Баба загорелись десятки танкеров с нефтью. Это произошло из-за нападения на нефтехранилище.

Напомним, что дроны западной коалиции во главе с США атаковали штаб экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра", запрещенной в России. Телеканал Al-Hadath отметил, что погибли 17 человек, включая полевых командиров террористов, а также пятеро мирных жителей.

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Видео: TG / Военный Осведомитель