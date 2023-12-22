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Минобороны: истребители Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на Краснолиманском направлении

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Экипажи истребителей использовали авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Российские истребители Су-34 нанесли удар по укрепрайону украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Экипажи истребителей использовали авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. В военном ведомстве отметили, что это позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. Поразив цель, бомбардировщики благополучно вернулись на аэродром вылета.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы ВСУ на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: авиаудар, краснолиманское направление, минобороны россии, су-34
Категории: Лента новостей, Новости России,

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