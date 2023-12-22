Минобороны: истребители Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на Краснолиманском направлении

Экипажи истребителей использовали авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Российские истребители Су-34 нанесли удар по укрепрайону украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Экипажи истребителей использовали авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. В военном ведомстве отметили, что это позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. Поразив цель, бомбардировщики благополучно вернулись на аэродром вылета.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы ВСУ на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России