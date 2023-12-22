Минобороны: российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы ВСУ на Донецком направлении

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены четыре миномета 120 калибра.

Вооруженные силы России нанесли поражение скоплениям живой силы украинских войск на Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Скопления живой силы противника был поражены при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в районах Богдановки, Артёмовска, Курдюмовки, Клещеевки. Кроме того, российские войска уничтожили два пикапа, антенну спутниковой связи, два опорных пункта и шесть блиндажей. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены четыре миномета 120 калибра.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России