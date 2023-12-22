Минобороны: российские войска отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

Потери противника составили свыше 50 военнослужащих, две боевые машины пехоты CV-9 и бронетранспортер М113.

Вооруженные силы России отразили две контратаки штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Контратаки штурмовых групп двух механизированных бригад противника были отражены в районе озера Лиман. Украинские войска отошли в юго-западном направлении. Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 50 военнослужащих, две боевые машины пехоты CV-9 и бронетранспортер М113.

Ранее в Минобороны сообщили, что корабли Черноморского флота провели учебные стрельбы.

Видео: Минобороны России